Trânsito condicionado no IC2 devido a obras no Viaduto da Matinha em Loures

A realização de obras de reabilitação no Viaduto da Matinha, no IC2, em Loures, irá condicionar o trânsito entre Lisboa e a Póvoa de Santa Iria a partir de 1 de agosto, anunciou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal.

Numa nota, a Infraestruturas de Portugal (IP) destacou que, entre 1 (segunda-feira) e 16 de agosto, o Itinerário Complementar (IC) 2 terá a velocidade condicionada junto ao viaduto devido à redução para uma via de circulação no sentido Lisboa -- Póvoa de Santa Iria (já no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa), com corte do acesso ao Parque das Nações.

Entre 22 de agosto e 5 de setembro estará condicionada a velocidade e haverá redução para uma via de circulação no sentido Póvoa de Santa Iria -- Lisboa.

Já entre 5 e 12 de setembro verificar-se-á o condicionamento de velocidade e a redução para duas vias de circulação no sentido Póvoa de Santa Iria -- Lisboa.

A obra, com um investimento de 750 mil euros, tem como principal objetivo repor as condições de segurança rodoviária e melhorar as condições de circulação na via.

Estão previstas a substituição dos aparelhos de apoio nos encontros e pilar de transição, a reabilitação/substituição dos aparelhos de apoio nos pilares, a substituição das juntas de dilatação, a reparação de betão e a reabilitação do sistema de drenagem, informou a IP.