Trânsito na Rua da Prata, em Lisboa, continua cortado devido ao abatimento de piso

Um abatimento de piso levou, na passada sexta-feira, ao corte de trânsito na Rua da Prata, em Lisboa. O incidente é consequência do temporal que se fez sentir na capital nos últimos dias. Nesta rua, este é o segundo abatimento grave que acontece no espaço de um mês.



A Rua da Prata é a única via com acesso direto Sul para Norte entre Terreiro do Paçoe e a Praça da Figueira.



Os trabalhos de reparação da via já estão a ser efetuados desde segunda-feira, 19 de dezembro. Os operacionais estão a fazer os possíveis para reparar a via com a maior brevidade possível para que a circulação na mesma retome à normalidade.