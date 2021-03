Transmissão da Covid-19 volta a subir em Portugal

O índice de transmissibilidade (Rt) da Covid-19 está a aumentar em Portugal, situando-se agora em 0,80, revela o relatório do Instituto Doutor Ricardo Jorge (Insa), publicado esta sexta-feira. O valor corresponde ao período entre 3 e 7 de março.Na quinta-feira, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, revelou que o Rt estava, entre 1 e 5 de março, a 0,78. Este é um dos indicadores usados pelo Governo para controlar o desconfinamento. Ao anunciar a estratégia, Costa avisou que este índice tem de manter-se abaixo de 1, para que o Governo continue a avançar com as medidas. Caso contrário, poderá ter de dar um passo atrás e regressar às restrições, mesmo que seja localmente.O Rt acima de 1 significa que os novos casos estão a aumentar e que a incidência também. Desde o dia 10 de fevereiro houve um "estabilizar do Rt com um ligeiro aumento" de 0,61 para 0,84 (o valor do dia 7 de março), "o que sugere um desacelerar da tendência de decrescimento da incidência". Por regiões, o Insa refere que o Rt é de 0,77 no Norte; 0,78 no Centro; 0,75 em Lisboa e Vale do Tejo; 0,72 no Alentejo; 0,68 no Algarve e 0,95 no arquipélago dos Açores. Dadas as correções que têm vindo a ser feitas no número de casos da Madeira, o relatório não apresenta o valor da região.Durante o confinamento, Portugal chegou a ter o valor mais baixo da Europa. Neste momento, é o terceiro. Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 60 e 119,9 por 100 mil habitantes.Ao contrário do que António Costa revelou, e apesar de o cálculo do Rt ser feito de dois em dois dias pelo Insa, o relatório é apenas enviado ao Governo. Apenas uma vez por semana é tornado público. Desde meio de novembro até 25 de dezembro o Rt manteve-se abaixo de 1.