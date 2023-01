Transmissão de Covid-19 baixa a nível nacional mas mantém-se elevada nos Açores e Madeira

O índice de transmissibilidade (Rt) do vírus que provoca a covid-19 desceu ligeiramente para os 0,92 a nível nacional, mas está acima do limiar de 1,00 nas duas regiões autónomas, avançou esta quarta-feira o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal sobre o número de contágios pelo SARS-CoV-2, o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do coronavírus -- baixou em Portugal dos 0,95 para os 0,92 em 13 de janeiro.

Já a nível regional, o documento indica que as cinco regiões de Portugal continental estão com este indicador abaixo do limiar de 1,00, com o Norte a registar 0,88, o Centro 0,96, Lisboa e Vale do Tejo 0,87, o Alentejo 0,85 e o Algarve 0,91.

Em sentido contrário estão as duas regiões autónomas, que apresentam os Rt mais elevados do país e acima do limiar de 1,00, sendo de 1,54 nos Açores e de 1,53 na Madeira, de acordo com os dados do INSA.

Perante esta evolução da transmissão do SARS-CoV-2, o relatório refere que Portugal regista uma taxa de notificação acumulada a 14 dias reduzida entre 20 a 59,9 casos por 100 mil habitantes.

Quanto à média de contágios a cinco dias, o INSA avança que também baixou ligeiramente dos 343 para os 314 casos diários a nível nacional.

Desde 2 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 13 de janeiro, Portugal registou 5.563.258 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

A covid-19 é considerada uma emergência de saúde pública internacional desde 30 de janeiro de 2020 e uma pandemia desde 11 de março do mesmo ano.