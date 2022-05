Transmontana torna-se na primeira portuguesa a escalar as montanhas mais altas dos seis continentes

A luso-canadiana Ema Dantas, 55 anos, natural de Miranda do Douro, é a primeira pessoa de nacionalidade portuguesa a escalar as montanhas mais altas dos seis continentes. Na sexta-feira, concluiu, com sucesso, a subida ao Evereste, em apenas 16 dias.





No Canadá desde os quatro anos, Ema criou em 2017 a fundação Peaks for Change (Cumes da Mudança), uma instituição sem fins lucrativos para alertar a sociedade sobre o problema da saúde mental. “A minha mãe passou por uma depressão ao longo de 26 anos. Morreu com 66 anos. Não teve a ajuda que necessitava”, relembra. Começou então a aventura de escalar as montanhas mais altas do mundo. Nos últimos quatro anos e meio, a empresária e alpinista luso-canadiana subiu, com sucesso, sete montanhas. Faltava o Evereste. Na sexta-feira alcançou o grande objetivo. Foi a última conquista.