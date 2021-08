Transplante de medula óssea eficaz em 80% dos casos

“A probabilidade de um transplante de medula óssea ser bem sucedido é na ordem dos 75 a 80%”, explicou aoo professor Manuel Abecasis. O linfoma linfoblástico trata-se de uma doença rara, com um caso a cada um milhão de pessoas. Atinge com maior frequência crianças e jovens adultos.“Os tratamentos são muito eficazes logo na primeira fase da doença, em que o paciente é sujeito a quimioterapia, por regra associada à radioterapia, uma vez que a doença atinge o sistema nervoso central”, adiantou Manuel Abecasis. O especialista criou, em 1987, o serviço de transplante de medula óssea do IPO de Lisboa, unidade que, desde então, já efetuou mais de dois mil intervenções deste tipo.