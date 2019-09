Transplante inédito salva menino anémico no IPO de Lisboa

É a resposta da ciência a uma doença rara e dramática que atinge, de modo impiedoso, a ‘fábrica do sangue’, a medula óssea.Um jovem de quatro anos, a lutar contra uma anemia aplástica grave, foi submetido a um transplante com células estaminais de sangue do próprio cordão umbilical, um tratamento inédito em Portugal. O jovem foi operado pelo Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO), em abril."A recuperação foi dentro do que é esperado com este tipo de transplante e este tipo de células, sem grandes complicações. O menino está a recuperar muito bem e a ir regularmente às suas consultas", informou a médica hematologista Alexandra Machado.Antes de ter sido submetido a transplante, a criança esteve internada no Hospital Dona Estefânia, tendo sido transferida para o IPO.Foi sujeita a sessões de quimioterapia. Após a infusão de células estaminais, verificou-se uma rápida evolução na contagem de glóbulos brancos, assim como de outros parâmetros de recuperação hematológica, tendo recebido alta um mês após o transplante.A anemia aplástica surge na sequência de infeções virais, exposição a tóxicos, medicamentos ou reações autoimunes."Existem alguns casos destes descritos, mas são mesmo muito raros", explica o oncologista do IPO Nuno Miranda.No caso descrito foram utilizadas células estaminais da própria criança que tinham sido guardadas à nascença.