Transplante renal reduz risco de morte

Órgão é implantado através de cirurgia para substituir os que deixaram de funcionar.

Por Daniela Polónia | 09:25

O transplante renal, em comparação com a hemodiálise ou a diálise peritoneal, reduz o risco de morte cardiovascular e aumenta a sobrevivência do doente. Para além disso, "melhora a qualidade de vida, já que o rim funciona 24 horas por dia, sem necessitar de tratamento. Permite, assim, a reabilitação profissional e social, melhorando o bem-estar do doente e da família", explica Susana Sampaio, presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação.



A cirurgia em que é implantado um rim é recomendada em caso de doença renal crónica e tem por objetivo substituir os rins que deixaram de funcionar. Em causa está a perda da capacidade de filtrar e eliminar produtos do metabolismo. "A acumulação de potássio faz com que as células não funcionem, o que pode levar a paragem cardíaca e à morte", afirma a médica. Com a acumulação de líquidos pode ainda haver enjoos, diminuição do apetite, vómitos e falta de ar.



Apesar das vantagens do transplante, nem todos os doentes podem ser candidatos. A idade limite consensual entre os médicos é os 70 anos. É também preciso fazer uma avaliação cardiovascular, com recurso a exames , como o ecocardiograma.



"É importante excluir a existência de doença que possa impedir o transplante, como o diagnóstico de cancro não curado ou que, dependendo do tipo, tenha menos de dois a cinco anos de remissão. Outros fatores limitantes são infeções ativas e problemas urológicos ", diz a especialista em nefrologia.



O paciente tem de entender e cumprir a medicação, para o órgão não ser rejeitado. Por isso, pode ser precisa uma avaliação psiquiátrica ou psicológica.



Discurso Direto

Susana Sampaio

Presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação

CM: Quais são os riscos da cirurgia?

Susana Sampaio: Para o dador são pequenos. O risco de morte é de 0,03 por cento e de hemorragias ou infeções é de cerca de dois por cento. Para o recetor, os riscos são principalmente de infeção e hemorragia. E podem ainda surgir complicações urológicas.



- Qual é a abordagem feita com o dador?

- A avaliação psicológica ou psiquiátrica é importante para perceber a motivação e a capacidade de compreender o processo. São explicados os riscos e todos os cuidados a ter. O dador tem de ter 18 anos ou mais, não pode ser obeso e, se for mulher, não pode estar grávida. Se for fumador, tem de deixar de fumar seis semanas antes.



O meu caso

"É um sinónimo de liberdade"

Foi aos 16 anos que Sofia Santos, hoje com 35, descobriu que tinha uma patologia, lúpus eritematoso sistémico, que acabou por evoluir para doença renal crónica. Após diálise, foi submetida a transplante em 2013.



"O pós-operatório correu normalmente. Por incrível que pareça, porque se trata de uma necessidade básica e porque nem pensamos nisso, uma das alegrias pós-transplante foi voltar a urinar", conta Sofia, que hoje preside o Grupo Desportivo de Transplantados de Portugal. Sobre a melhoria na sua vida, é taxativa: "O transplante é um sinónimo de liberdade."