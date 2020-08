Os transplantes registaram uma diminuição de 28% em Portugal no primeiro semestre do ano devido à Covid-19, disse esta terça-feira a coordenadora nacional da transplantação, Margarida Ivo da Silva.A responsável referiu que no período de mitigação "apenas se deu resposta aos transplantes em doentes urgentes ou muito urgentes".A transplantação "estava a subir, mas a partir de março houve menos dadores e menos segurança na doação", explicou.