Transporte aéreo cai no 1.º semestre mas mantém crescimento em junho

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais caiu 44,6% no primeiro semestre, em termos homólogos, embora junho tenha mantido a tendência de crescimento, com dois milhões de passageiros movimentados, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"No primeiro semestre de 2021, registou-se uma diminuição de 44,6% do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais (-64,5% no período homólogo de 2020; +7,1% no mesmo período de 2019)", revelaram as estatísticas rápidas do transporte aéreo de junho deste ano, divulgadas esta quarta-feira.

Já quando comparado com o primeiro semestre de 2019, a redução foi de 80,4%.