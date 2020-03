Transporte na Carris passa a ser gratuito. Entradas e saídas são feitas pela porta traseira

O conselho de administração da Carris decidiu reforças as medidas preventivas da covid-19, mantendo a oferta inalterada. Entre as principais alterações está o fim da obrigatoriedade de validação do bilhete. As entradas e saídas passam a ser efetuadas apenas pela porta traseira do autocarro, que irá parar sempre em todas as paragens.

Estas são as alterações anunciadas no comunicado lançado este sábado.

A Carris recomenda ainda que, sempre que possível, seja assegurada uma distância mínima de um metro relativamente a outros passageiros, que em havendo lugares vazios, não se sentem junto a outro passageiro e, nas paragens, efetuar fila assegurando um perímetro de segurança de um metro.