A Carris Metropolitana começou este domingo a circular em Oeiras, Sintra, Amadora, Loures, Odivelas, Mafra e Vila Franca de Xira, com uma oferta reforçada de autocarros. Com novas carreiras e a manutenção das atuais, os horários podem ser consultados nas paragens ou no ‘website’ da Carris Metropolitana, em que também é possível usar um “conversor de linhas” que mostra o novo número das carreiras que já existiam.









O sistema é gerido pela empresa pública Transportes Metropolitanos de Lisboa, mas operado por transportadoras privadas. Cascais e Lisboa mantêm os operadores municipais - a Mobi Cascais e a Carris.