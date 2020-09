Transportes escolares gratuitos em Miranda do Corvo

O município de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, anunciou esta terça-feira que os transportes escolares vão ser gratuitos para todos os alunos, numa medida que representa um investimento superior a 200 mil euros.

Em comunicado, a autarquia liderada por Miguel Baptista salienta que a iniciativa, aprovada na última sessão do executivo, abrange todos os estudantes, desde o pré-escolar ao ensino secundário.

A medida prevê a comparticipação dos passes escolares de todos os alunos residentes no concelho ou que estejam a estudar noutro concelho "por comprovada falta de oferta dessa área educacional em Miranda do Corvo".

Segundo o município, a comparticipação vai abranger, no total, cerca de uma centena de alunos do ensino secundário, mais os estudantes que estão inscritos nos estabelecimentos de ensino público desde o pré-escolar até ao 3.º ciclo, e que solicitaram o serviço.

"Trata-se de uma proposta que visa promover a autonomia e a sociabilidade das crianças e jovens, bem como apoiar as famílias, atenuar as desigualdades sociais e combater o abandono e insucesso escolar em todo o concelho", justifica a Câmara de Miranda do Corvo.