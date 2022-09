"Transportes públicos gratuitos e médicos a custo zero para maiores de 65 anos": Carlos Moedas comenta medidas de apoio

O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, esteve esta terça-feira no jornal das 13h00 dae garantiu que as rendas não vão aumentar no município de Lisboa. "As autarquias e presidentes da Câmara vamos ter de estar na linha da frente e apresentar medidas na área da energia e saúde", começou por explicar Carlos Moedas.O presidente da Câmara de Lisboa revelou àque já em outubro vai apresentar o primeiro plano de apoio aos lisboetas, com "um plano de saúde para aqueles que têm mais de 65 anos terem acesso a um médico a custo zero".Carlos Moedas reforçou ainda a ideia da gratuitidade de transportes públicos para maiores de 65 anos e estudantes com menos de 23 anos que apoia a descarbonização da capital e cuja requisição já se encontra disponível. "Uma medida essencial", comenta.