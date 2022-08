Desde o início do mês registaram-se 64 163 casos de Covid-19 e 177 óbitos por Covid-19. O uso de máscara mantém-se obrigatório nos estabelecimentos de saúde e lares de idosos. “Mantém-se a obrigatoriedade de utilização de máscaras em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, face à particular exposição das pessoas que a eles recorrem, e nos estabelecimentos residenciais para idosos e estruturas semelhantes”.





A utilização de máscara nos transportes públicos de passageiros, incluindo aviões, táxis e TVDE, e nas farmácias de venda ao público vai deixar de ser obrigatória. A medida foi esta quinta-feira anunciada pela ministra da Saúde, Marta Temido, após o Conselho de Ministros, e foi tomada “atendendo à manutenção da evolução favorável, com uma tendência controlada da utilização dos cuidados de saúde”.Desde o início do mês registaram-se 64 163 casos de Covid-19 e 177 óbitos por Covid-19. O uso de máscara mantém-se obrigatório nos estabelecimentos de saúde e lares de idosos. “Mantém-se a obrigatoriedade de utilização de máscaras em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, face à particular exposição das pessoas que a eles recorrem, e nos estabelecimentos residenciais para idosos e estruturas semelhantes”.

Máscaras em Portugal



Só após a promulgação do decreto-lei pelo Presidente da República e a publicação em ‘Diário da República’ é que o mesmo entrará em vigor.



Só após a promulgação do decreto-lei pelo Presidente da República e a publicação em 'Diário da República' é que o mesmo entrará em vigor.

A decisão do Governo foi tomada a menos de duas semanas do início da vacinação combinada contra a Covid-19 e gripe sazonal. O processo arranca a 5 de setembro, antecipando um parecer da Agência Europeia de Medicamentos, que deverá ser emitido no dia 1.



Marta Temido remeteu para 2 de setembro a apresentação da estratégia de reforço de vacinação contra a Covid-19 e a gripe sazonal. “Estamos a trabalhar no sentido de que a resposta seja sobretudo destinada à proteção da população mais vulnerável”.



No dia 2, a Direção-Geral de Saúde e o ministério vão também apresentar as linhas orientadoras para a Covid-19 e outras infeções respiratórias para o período de outono e inverno.