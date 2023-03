A Transtejo gastou 52,4 milhões de euros na compra de 10 navios elétricos. Contudo, apenas um possui bateria. Para o funcionamento das restantes embarcações, a Transtejo celebrou um outro contrato por ajuste direto, de 15,5 milhões de euros, para a compra de baterias.





O Tribunal de Contas acusa a empresa de “faltar à verdade” e de práticas ilegais e irracionais, remetendo o acórdão para o Ministério Público. “A Transtejo comprou um navio completo e nove navios incompletos, sem poderem funcionar, porque não estavam dotados de baterias. O mesmo seria, com as devidas adaptações, comprar um automóvel sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais, reservando-se para um procedimento posterior a sua aquisição”, considerou o Tribunal de Contas. Conhecido o acórdão, a administração da Transtejo demitiu-se. Para a presidente da empresa, Marina Ferreira, as posições do Tribunal de Contas são “ofensivas e ultrajantes”.