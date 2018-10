Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tratamento da obesidade não é igual para todos

Médicos defendem o acompanhamento do paciente com especialistas de diversas áreas.

Por Francisca Genésio | 10:15

A obesidade afeta cada vez mais os portugueses, sobretudo as crianças. De acordo com os especialistas, o tratamento varia consoante a pessoa e tem de ser decidido, pelos médicos, tendo em conta os vários fatores que podem contribuir para a ocorrência da doença.



"Os médicos têm de ter sempre em atenção que a obesidade é uma doença complexa, crónica e multifatorial. O tratamento deve passar, sempre, por uma equipa multidisciplinar, constituída por um médico, um nutricionista, psicólogo e fisiologista", explica ao CM Paula Freitas, presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO), sublinhando que "todos os tratamentos devem ser sempre dirigidos de forma individual".



Tratar pode parecer simples, mas o processo é complexo, dado que existem regras a respeitar. "Os medicamentos, por exemplo, só devem ser prescritos a pessoas que têm outras doenças associadas, como a diabetes", esclarece Paula Freitas. Na maioria dos casos, o tratamento da obesidade obriga a alterações na alimentação da pessoa: desde a confeção até ao número de refeições. Também a rotina da pessoa é alterada: a prática de exercício físico passa a ser obrigatória. Em outros casos, é necessário que o doente tenha acompanhamento psicológico.



Para combater o excesso de peso existem ainda metodologias de tratamento endoscópico, como a aplicação de um balão intragástrico. Já a cirurgia "é reservada para casos graves, em indivíduos cujo Índice de Massa Corporal é superior a 35. Nestes casos, trata-se de uma obesidade muito grave", refere a presidente da SPEO. O tratamento cirúrgico é ainda aconselhado para casos em que o paciente está em risco de vida.



No Dia Mundial da Obesidade, que se assinala na quinta-feira (11), a SPEO defende mudanças no Sistema Nacional de Saúde de forma a que seja possível "reverter a tendência do crescimento dos números alarmantes da obesidade". Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos morrem, em média, quase três milhões de pessoas devido ao excesso de peso. Portugal surge no top cinco dos países com maior percentagem de adolescentes obesos. De acordo com um estudo realizado entre 2015 e 2017, mais de metade da população portuguesa (60%) tem obesidade ou pré-obesidade.



Paula Freitas: Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade

CM: A que se deve a maioria dos casos de obesidade em Portugal?

Paula Freitas – Em Portugal, 95% dos casos da obesidade são de causa externa. Apenas 5 a 10% das pessoas tem causas endócrinas, genéticas. É preciso ter consciência de que o tratamento não é curto.



– Qual a importância do acompanhamento psicológico no tratamento?

– Há determinados comportamentos de adição, como os doces, por exemplo, em que é preciso ajudar os doentes a ultrapassar. O que estes profissionais fazem é criar mecanismos para substituir o vício.n



