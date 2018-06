Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tratamento para as hemorróidas permite recuperação rápida

Tratar a doença hemorroidária com recurso a laser é praticamente indolor.

Por Ana Silva Monteiro | 10:51

A doença hemorroidária afeta um número elevado de pessoas, de todas as idades. Os tratamentos variam consoante o grau de gravidade, mas o mais utilizado é a cirurgia que retira a hemorroida na totalidade. No entanto, o tratamento a laser tem ganho cada vez mais adeptos.



O tratamento a laser passa por queimar o tecido hemorroidário e, ao contrário dos outros métodos, não é necessário retirar a hemorroida, evitando que o doente possa ficar incontinente.



"As hemorroidas são estruturas normais que todas as pessoas têm. A certa altura podem-se tornar doentes e dar sintomas. O tratamento radical é a remoção, mas não é o ideal. O importante é tratá-las para que diminuam em tamanho e voltem ao seu sítio, continuando a ter o seu papel de mecanismo continente", explica Joaquim Costa Pereira, cirurgião da Consulta de Proctologia do Hospital da Lapa, no Porto.



Além de ser uma cirurgia simples e indolor, a recuperação do doente é rápida e poderá retomar de imediato a sua vida normal. "As hemorroidas são extremamente importantes, porque ajudam a encerrar o canal anal, e ao ajudar a encerrar participam no mecanismo da continência", frisa.



Alimentação rica em fibras previne nas mulheres grávidas

Na gravidez, o aumento do volume sanguíneo, a maior probabilidade de as grávidas sofrerem de obstipação, e o aumento da pressão exercida nas veias que se situam abaixo do útero devido ao peso do bebé favorecem o aparecimento da doença hemorroidária.



Para prevenir a doença, aconselha-se uma alimentação equilibrada, rica em fibras e líquidos, bem como bons hábitos intestinais.



O MEU CASO

Jantar com amigos podia ser um inferno

Joaquim Oliveira foi operado com recurso a laser, em outubro do ano passado, e desde então nunca mais sentiu dor. "Soube deste método por um amigo e depois de me falarem dos prós e contras não pensei duas vezes. A operação correu muito bem. Hoje, como e bebo normalmente e estou a 100 por cento", diz.



Lidar com a doença sempre foi complicado para Joaquim, pois um simples jantar com amigos podia tornar-se num inferno. "Uma pessoa não se sente à vontade. Por vezes comemos ou bebemos coisas que achamos que não nos fazem mal e afinal fazem. O dia a dia não é nada fácil, temos muitas dores", relata.