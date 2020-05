Travão a despejos prolongado por lei até 30 de setembro

A suspensão das ações de despejo ou de execução de hipotecas de habitação própria e permanente vai estender-se até dia 30 de setembro. O diploma que alarga o prazo durante o qual a medida extraordinária vai vigorar foi publicado este fim de semana e contempla ainda os contratos de arrendamento não habitacional, como os que dizem respeito a empresas ou outros estabelecimentos que tenham sido obrigados a fechar portas devido à crise sanitária."O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo de disposição legal ou medida administrativa aprovada no âmbito da pandemia, provocada pela doença Covid-19, não pode ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem instalados", estabelece o diploma.Trata-se da terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que contempla medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica. Inicialmente, determinava que esta suspensão era apenas válida durante a pandemia. No início de abril, a renovação da lei determinou que iria vigorar durante 60 dias, devendo prolongar-se até 30 de junho. Uma nova mudança aprovada no Parlamento a semana passada alargou o seu efeito até 30 de setembro.O CDS-PP avançou com um projeto de resolução para conceder apoio às empresas itinerantes de diversão, devido à paragem nas atividades que poderá prolongar-se durante todo o seu período sazonal.O PSD apresentou no Parlamento um projeto de resolução para que os nutrientes à base de vitaminas C e D sejam taxados com IVA a 6%, face à necessidade do seu consumo na atual conjuntura.O Bloco de Esquerda apresentou uma declaração de retificação das medidas que excluem diabéticos e hipertensos do direito à dispensa de atividade laboral, no âmbito da atual pandemia.O PCP apresentou no Parlamento um projeto de lei em que o regime de recuperação do controlo público do Grupo TAP, assim como da empresa Serviços Portugueses de Handling.