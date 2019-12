Trenó avariado? Vamos de helicóptero! Força Aérea ajuda Pai Natal a entregar as prendas

Natal não é Natal sem ter a família à mesa e sem presentes. Os militares da Força Aérea, da Esquadra 751, ajudaram o Pai Natal que a caminho da casa dos portugueses teve uma avaria no trenó. A "Operação Salvar o Natal" foi realizada com sucesso e a ideia original dos militares está a ser bastante elogiada nas redes sociais.



No vídeo é possível ver os militares a largar o que estavam a fazer para arranjar o trenó do Pai Natal de forma a que todas as prendas fossem entregues a tempo e horas. A tarefa não parecia fácil mas agarraram-se ao lema da esquadra "Para que outros vivam" e não descansaram até o assunto ficar resolvido: o velhinho das 'barbas brancas' seguiu caminho de helicóptero da Força Aérea!

O vídeo do salvamento foi publicado no Facebook, onde podemos encontrar a seguinte descrição: "Os militares da #esquadra751 sacrificam durante todo o ano, a sua vida pessoal em prol da missão. Nesta quadra continuamos de alerta diariamente no continente e ilhas para segurança de todos os portugueses".

O vídeo foi partilhado por mais de 600 pessoas e foram muitos os que agradeceram pelo trabalho e disponibilidade permanente "para ajudar os que mais precisam".