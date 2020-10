Três alunos de duas escolas do agrupamento Manuel Gomes de Almeida, em Espinho, estão infetados com coronavírus.Os estudantes do 1º, 4º e 6º ano estão a ser acompanhados pela Direção-Geral da Saúde. As turmas estão em isolamento profilático e serão sujeitas a testes para despistar mais casos de Covid-19, num total de cerca de 60 alunos.O estabelecimento escolar continuar a funcionar, uma vez que não há casos confirmados entre professores e funcionários.