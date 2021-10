Morreram, esta semana, três bebés internados na Neonatologia do Hospital Amadora-Sintra. Os óbitos não estão relacionados.Num dos casos, o bebé nasceu prematuro e não resistiu a uma septicemia (infeção generalizada que leva à falência dos órgãos). Num outro caso, o bebé nasceu com múltiplas malformações incompatíveis com a vida., nunca tiveram qualquer acompanhamento médico durante a gravidez.Ao, o Amadora-Sintra confirma e lamenta as mortes dos bebés. Acrescenta que “cada um dos casos envolveu cuidados altamente diferenciados”.