Três bombeiros dos voluntários de Fão em Esposende infetados com Covid-19

Três operacionais dos Bombeiros Voluntários de Fão, em Esposende, no distrito de Braga, estão infetados com o novo coronavírus, estando a operacionalidade da corporação garantida, disse esta segunda-feira à Lusa o comandante.

Segundo o comandante dos Voluntários de Fão, João Morais, os três homens infetados "são os únicos casos e não há ninguém de quarentena".

"A operacionalidade da corporação não está em causa", garantiu o responsável.

Os Bombeiros Voluntários de Fão têm 61 homens no ativo.

