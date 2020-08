Três canhões submersos em Lagoa estão estabilizados

Os canhões de ferro da Idade Moderna submersos no sítio arqueológico da Ponta do Altar, junto à praia dos Caneiros, concelho de Lagoa, no Algarve, estão estabilizados e a zona sofreu poucas alterações nos últimos anos, garantiram os especialistas.



Estas são as principais conclusões que os técnicos do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática tiraram de uma ação de monitorização realizada em julho.





No local encontra-se visível um conjunto de três canhões em ferro de época moderna, a uma profundidade inferior a três metros e em relativo bom estado de conservação.