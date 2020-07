Três detidos na Mouraria em Lisboa por tráfico de droga e posse de armas de fogo

Dois homens e uma mulher foram detidos na terça-feira, pelas 16:30, na zona da Mouraria, em Lisboa, após serem intercetados em flagrante delito na prática de tráfico de estupefacientes e posse de armas de fogo, avançou esta quinta-feira a PSP.

A detenção dos três suspeitos, com idades entre os 22 e os 47 anos, ocorreu na sequência de uma investigação policial, em que foi possível, num primeiro momento, localizar os dois homens que detinham o controlo do ponto de venda de droga e que se deslocavam à habitação da detida "a fim de se abastecerem de estupefaciente ao longo do dia sem serem detetados, cabendo a esta a guarda e depósito do mesmo", indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Na posse dos dois homens suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes a PSP apreendeu 37 doses de cocaína, 27 doses de heroína e 15 doses de haxixe e, em ato complementar e subsequente, visando acautelar a detenção da mulher suspeita, "foi apreendido da sua residência: 331 doses individuais de cocaína, 290 doses individuais de heroína, cerca de 160 gramas de produto de corte para misturar com o estupefaciente, uma balança de precisão e 20.000 euros em numerário".

Na casa da mulher suspeita de tráfico de estupefacientes e posse de armas de fogo, a polícia apreendeu também "uma espingarda de cano longo calibre 12, três revolveres - dois de calibre .32, marca TAURUS e CHESTER, e outro de calibre .25, marca Astra -, um colete balístico e outros objetos relacionados com a preparação e acondicionamento do estupefaciente".

Em comunicado, a PSP referiu que a operação policial resultou de "diligências investigatórias, levadas a cabo no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes na vertente da venda direta ao consumidor", que decorreram nos últimos meses na Mouraria, na freguesia lisboeta de Santa Maria Maior, considerada uma zona "habitualmente afetada por este tipo de fenómeno criminal".

Assim, a polícia conseguiu "recolher elementos de prova suficientes para precipitar uma ação operacional no local, visando deter os seus principais perpetradores", o que culminou na detenção destes três suspeitos de tráfico de estupefacientes e posse de armas de fogo.

De acordo com a PSP, os três detidos, "alguns deles com antecedentes criminais por este tipo de crime", foram presentes na Instância Central, Secção de Instrução Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, para 1.º interrogatório judicial, ficando um deles sujeito à medida de coação de prisão preventiva, um a apresentações diárias e um outro a apresentações dia sim, dia não.