Três dias de luto municipal pela morte do presidente da Assembleia de Celorico de Basto

O presidente da Câmara de Celorico de Basto decretou esta segunda-feira três dias de luto municipal pela morte do presidente da Assembleia Municipal e antigo comandante dos bombeiros da localidade, Marinho Gomes"Decreto três dias de luto municipal, caracterizado no hastear da bandeira do município a meia haste em todos os edifícios públicos municipais em que a mesma seja ou deva ser hasteada, recomendando ademais às freguesias do município, através das respetivas juntas, que procedam de igual modo relativamente às suas bandeiras próprias", lê-se num despacho assinado por Joaquim Mota e Silva, enviado hoje à agência Lusa.No documento, o presidente da câmara acrescenta: "É com profundo pesar e grande consternação que o município de Celorico de Basto tomou conhecimento do falecimento do senhor António Manuel Marinho Gomes, que exerceu, durante 12 anos, neste município, as funções de vereador do pelouro do Ambiente e Urbanismo, exerceu nos últimos 10 anos as funções de presidente da Assembleia Municipal e foi durante várias décadas comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto".No documento, destaca-se "a natureza das funções desempenhadas, a nobreza de carácter, a forma afável, abnegada, leal e íntegra como tão insigne filho de Celorico de Basto defendeu os interesses do Município de Celorico de Basto".O funeral de Marinho Gomes está marcado para as 18h00 de terça-feira, na igreja matriz de São Pedro de Britelo.