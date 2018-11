Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por Lusa | 07:53

Os distritos de Leiria, Lisboa e Coimbra estão esta terça-feira e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o Instituto, Lisboa, Leiria e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 18h00 desta terça-feira e as 06h00 de quarta-feira devido à agitação marítima forte, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.



Por causa da agitação marítima, cinco barras do continente e Açores estão esta terça-feira fechadas e outras quatro condicionadas.



De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), as barras de Caminha, Esposende, São Martinho do Porto e Ericeira, no continente, e a Laje das Flores, nos Açores, estão esta terça-feira fechadas à navegação.



As barras de Vila do Conde e Póvoa do Varzim estão condicionadas a embarcações de calado superior a 2 metros devem praticar a barra no período compreendido 2 horas e até 2 horas após a praia-mar.



A barra da Figueira da Foz está fechada a embarcações com comprimento inferior a 11 metros e a das Lajes do Pico, nos Açores, está encerrada apenas no período noturno.



O IPMA prevê para esta terça-feira na costa Ocidental ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros a partir da tarde e na costa Sul ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.