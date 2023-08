Três em cada quatro exames nacionais alvo de reapreciação subiram a classificação. Na 1.ª fase de exames foram feitos 4080 pedidos de reapreciação de prova, dos quais 3855 em provas do secundário e 225 em provas do 9.º ano. No total houve melhoria de nota em 3109 provas (76% do total de pedidos), enquanto em 321 (8%) o pedido dos alunos teve um efeito contrário ao pretendido, com a diminuição da classificação da prova.









Ver comentários