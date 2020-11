Três em cada quatro portugueses aceita tomar antibióticos e 14% recusa

Três em cada quatro inquiridos num estudo nacional disseram que aceitam tomar antibióticos, a maioria por prescrição médica, enquanto 14% afirmaram que o recusam fazer mesmo quando o medicamento é receitado pelo seu médico.

Divulgado no Dia Europeu do Antibiótico, o inquérito "Consumo de antibióticos", realizado pelo Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica para o Grupo de Infeção e Sepsis (GIS), visou apresentar "um retrato inédito sobre os hábitos e comportamentos das famílias portuguesas face aos antibióticos, avaliando também a sua perceção sobre os riscos da sua incorreta utilização".

Em declarações à agência Lusa, o presidente do GIS adiantou que o estudo procurou encontrar grupos e mensagens úteis para melhorar a consciencialização da sociedade sobre a utilização dos antibióticos e "a resistência aos antimicrobianos que é uma área complicada neste momento para a medicina e um problema que se tem agravado muito".

"Entendemos que não é um problema só limitado à prescrição médica e toda a sociedade em conjunto tem um papel importante a desempenhar", disse Paulo Mergulhão, acrescentando que o objetivo do estudo foi também "identificar áreas estratégicas para intervir de forma mais dirigida".

Segundo o estudo, 73% dos inquiridos declararam tomar antibióticos, dos quais 76% só o faz por prescrição médica, 13% disseram nunca ter tido necessidade de tomar e 14% recusam fazê-lo mesmo que seja receitado pelo médico.

Para Paulo Mergulhão, este último dado indica que "continua a haver problemas de comunicação entre as pessoas e os seus médicos assistentes" porque mostra que "não confiam naquilo que o médico lhe diz ou manda fazer".

Considerou, contudo, "uma boa mensagem" o facto de uma "grande proporção da amostra", que envolveu 1.778 pessoas com 15 ou mais anos de todo o país, dizer que "só toma antibióticos com prescrição médica", uma vez que a "utilização desregulada" deve ser evitada "a todo o custo".

O inquérito também deu a perceber "um bocadinho melhor" onde ocorre a prescrição dos antibióticos. Cerca de 60% são em consultas de ambulatório, 19% em consultas de emergência, 14% em consultórios de dentistas e 7% durante internamentos hospitalares.

Segundo Paulo Mergulhão, estes resultados apontam para as áreas que "podem ser alvo de intervenções específicas de modular e de melhorar a prática de prescrição de antimicrobianos".

O inquérito revela também que 45% dos participantes tomou estes medicamentos no último ano e apenas 15% não o fez nos últimos cinco anos.

Cerca de 10% tomaram no último mês, uma percentagem que Paulo Mergulhão considera "enorme" e que indica que provavelmente há sobre prescrição de antibióticos em muitos contextos.

"Há uma proporção muito grande de pessoas que por falta de informação certamente reporta que os antibióticos servem para tratar todo o tipo de infeções, independentemente de serem bacterianas ou víricas", sublinhou.

Exemplificou que "não adianta nada tomar um antibiótico para tratar uma gripe", porque é uma infeção viral e não bacteriana: "isso é uma perceção que vamos ter que nos esforçar para mudar".

Para 40% dos participantes, a duração do tratamento é o mais importante, enquanto que 27% considera que a informação mais importante são os efeitos secundários.

São os mais idosos e, em particular, os homens que dão mais importância à duração do tratamento. As mulheres dão também grande atenção a esta dimensão e aos efeitos secundários, mas tal como os mais jovens atribuem maior importância à interação dos antibióticos com outra medicação", refere o estudo.

Dois terços dos inquiridos declara seguir a prescrição até ao final e apenas 9% diz que deixa de tomar o antibiótico logo que se sente melhor, sendo, no entanto, este valor muito maior nos homens do que nas mulheres e nos mais jovens do que nos mais idosos.