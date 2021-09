Portugal está “razoavelmente perto de atingir 85% da população já vacinada com a primeira dose e, com duas, muito perto dos 75%”, avançou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, em Paredes.Diogo Serras Lopes mantém “claramente” a meta de 85% dos cidadãos com vacinação completa até ao final de setembro, defendendo um “trabalho excecional” do Serviço Nacional de Saúde.