Três horas de chuva intensa causam inundações no Algarve

Chuva intensa, trovoada, vento forte e até granizo. O temporal que se abateu ontem sobre o Algarve causou num espaço de três horas (entre as 12h30 e as 15h30) inundações um pouco por toda a região, com especial incidência nos concelhos de Faro e Loulé. Na capital algarvia, tanto as ruas da Baixa como as zonas históricas, que não estão preparadas para situações de chuva intensa, ficaram inundadas. Houve ainda quedas de andaimes e de árvores.









A Proteção Civil registou, no Algarve, 62 ocorrências, mas sem danos de maior. Em Faro, no espaço de apenas três horas, a quantidade de precipitação igualou o que é costume verificar-se durante o mês de março nesta região.

A nível nacional, até às 17h00 de ontem a Proteção Civil registou 92 ocorrências. O aviso amarelo de precipitação para os distritos de Lisboa, Beja e Setúbal vigora até às 09h00 desta segunda-feira.





A previsão é de chuva até final do mês, com maior intensidade no Centro e no Sul. Nesta semana, a precipitação só dará tréguas no Norte a partir de quinta-feira, e no resto do País a partir de sexta. As mínimas não baixarão dos sete graus.