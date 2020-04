Três idosos de lar em Vila Real vencem coronavírus e têm alta do Hospital das Forças Armadas

Três idosos, de um lar em Vila Real, foram curados da COVID-19 e saíram esta quarta-feira do Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, em direção ao lar."Estes idosos foram transportados para o Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, no passado dia 25 de março, dia desde o qual estiveram internados em enfermarias de isolamento, tendo-lhes sido prestado o devido acompanhamento médico", revelam as Forças Armadas.Este apoio surgiu na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O transporte destes idosos para o lar foi efetuado por ambulâncias do município de Vila Real.