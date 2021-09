Três idosos, com mais de 90 anos, morreram vítimas da Covid-19, no Sénior Resort - Lar do Recreio da Andorinha, no Cadaval.Dois dos óbitos foram registados na terça-feira e, garante a residência sénior, já tinham ambos “declaração de cura” da doença passada pelas autoridades de Saúde.Todos os utentes e funcionários foram vacinados contra a Covid-19, à exceção da primeira vítima mortal.