A Comissão de Utentes de Grândola alega que os habitantes deste concelho têm “bastantes dificuldades no acesso aos cuidados de saúde” e “cerca de três mil utentes não têm médico de família”.Em plenário avançou que “a Extensão de Saúde do Canal Caveira só tem médico uma vez por mês. E há ausência de assistência médica no concelho após as 22h00”. Face às carências na área da saúde, a comissão vai entregar ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, um documento que elenca “as reivindicações e os problemas”, disse o porta-voz da comissão, Mariano Paixão. Manuel Pizarro visita o concelho na próxima segunda-feira.