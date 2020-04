Três mil voluntários disponíveis para ajudar nos lares durante pandemia do coronavírus

A plataforma online "Cuida de Todos" angariou três mil voluntários para dar apoio nos lares, numa altura de combate ao coronavírus.



A notícia é avançada pelo jornal Expresso esta sexta-feira. A publicação sublinha ainda que a adesão superou as expectativas do Ministério do Trabalho, numa ação que poderá suficiente para compensar as carências existentes nas instituições para idosos.



A mesma publicação dá conta de que são já 61 os utentes de lares que morreram infetados com a Covid-19.







