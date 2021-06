Perto de três milhões de pessoas (2 947 718) tinham no domingo a vacinação contra a Covid-19 concluída, o que representa 29% da população.Região mais atingida nos últimos dias pela pandemia, Lisboa e Vale do Tejo é a que regista o pior resultado, com 24% da vacinação completa.O Alentejo lidera com 34%. Mesmo assim, Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde mais vacinas foram administradas na última semana: um total de 264 902.