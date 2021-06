Um objetivo que representa um aumento de 50% no ritmo de imunização. A 2 de maio, o relatório semanal de vacinação indicava que já tinham sido dados 3,5 milhões de doses. Por sua vez, no passado domingo, o valor apurado foi de 5,6 milhões, o que traduz a aplicação de 2,1 milhões de vacinas durante o último mês.



O plano de vacinação contra a Covid-19 estabeleceu a meta de aplicar 100 mil vacinas por dia. Até final deste mês serão, assim, administradas cerca de três milhões de doses.Um objetivo que representa um aumento de 50% no ritmo de imunização. A 2 de maio, o relatório semanal de vacinação indicava que já tinham sido dados 3,5 milhões de doses. Por sua vez, no passado domingo, o valor apurado foi de 5,6 milhões, o que traduz a aplicação de 2,1 milhões de vacinas durante o último mês.

“Junho e julho serão os meses com o maior ritmo de vacinação diária”, com cerca de 100 mil inoculações por dia, explicou o coordenador da ‘task force’ que dirige o plano de vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo. Esta meta poderá mesmo ser ultrapassada nalguns dias e, no início de agosto, sete milhões de portugueses deverão já ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina.





De acordo com o responsável, o ritmo do processo “está só dependente das vacinas que chegam a Portugal”. Em caso de necessidade e com mais horas de trabalho, o País poderá ter capacidade de imunizar entre 120 e 140 mil pessoas por dia. “Conseguimos vacinar 100 mil com seis horas de trabalho diárias nestes centros de vacinação. Se aumentarmos para 10 horas diárias, aumentamos o ritmo”, esclareceu o coordenador.





Gouveia e Melo adiantou ainda que a Direção-Geral da Saúde está a preparar uma alteração. “A vacina da Janssen estava limitada a pessoas acima dos 50 anos e o que os novos dados trouxeram é que o risco, apesar de muito baixo (um em um milhão), estava essencialmente concentrado no sexo feminino abaixo dos 50 anos. O que se vai fazer é tirar essa limitação ao sexo masculino.” Está, assim, aberta a “possibilidade de dar a vacina ainda a um bom milhão ou milhão e meio de portugueses”, estimou.