Três mortos e 1751 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Registaram-se nas últimas 24 horas mais 1751 novos casos de Covid-19 em Portugal, segundo o relatório da DGS desta sexta-feira. O número de óbitos também aumentou para 18 234, mais três que esta quinta-feira.Os casos ativos aumentaram para 36 224, mais 974 que esta quinta-feira. Recuperaram da doença 774 pessoas.Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos infetados, 549. No Norte foram registados mais 472 casos e no Centro foram confirmados 461 infeções.Os internados por Covid-19 subiram nas últimas 24 horas, há mais 28 pessoas em enfermaria. Em Unidades de Cuidados Intensivos está mais uma pessoa, num total de 65.A incidência situa-se agora nos 134,2 casos por 100 mil habitantes a nível nacional. O R(t) está em 1,15.