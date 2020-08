Três mortos e 52 infetados com covid-19 devido a surto em lar no Barreiro

O Lar de São José, no Barreiro, contabiliza esta terça-feira três mortos e 52 infetados por coronavírus.



Fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, há 38 utentes e 14 funcionários com teste positivo para a Covid-19.





Entre os 38 residentes infetados, a instituição lamenta já três vítimas mortais e seis pessoas internadas.