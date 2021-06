Três mortos e 573 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Três pessoas morreram e 573 ficaram infetadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. Dois óbitos registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo e o outro foi registado no Centro.O número de recuperados voltou a subir este sábado para um total de 811 640 pessoas, mais de 681 do que ontem.O número de pessoas internadas diminuiu comparativamente a sexta-feira (menos dois, num total de 265), assim como o número de doentes em UCI (menos dois).As autoridades de saúde têm, neste momento, mais 237 contactos em vigilância, num total de 25 398.