Três mortos e 756 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista mais três mortos e 756 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.De acordo com o mais recente relatório da situação epidemiológica, o País contabiliza 17068 óbitos e 865806 casos confirmados desde o início da pandemia.Há 443 doentes internados em enfermarias, mais 38 que nas últimas 24 horas. O número de internados em unidades de cuidados intensivos mantém-se em 97.Em relação à distribuição de casos, 484 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo; 126 na região Norte; 69 no Algarve, 28 no Centro e 23 no Alentejo.As três vítimas mortais desta segunda-feira foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.O índice de transmissão (Rt) localiza-se em 1,18 a nível nacional, com 119 casos de infeção por 100 mil habitantes. Já ao nível do continente, a incidência está já acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, o que representa um Rt de 1,19.Do total de casos confirmados desde o início da pandemia, 471309 eram mulheres e 394083 eram homens. Na caracterização de óbitos, 8957 corresponderam a indivíduos do sexo masculino e 8111 a indivíduos do sexo feminino.Em atualização