Três mortos e 829 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Três pessoas morreram vítimas de Covid-19 e há mais 829 casos confirmados da doença, segundo o relatório da DGS desta terça-feira.O número de casos ativos baixou consideravelmente esta terça-feira, há mais 1284 doentes recuperados da Covid-19.A região de Lisboa e Vale do Tejo regista o maior número de novos casos nas últimas 24 horas, com 283 infeções. No Norte verificaram-se 216 novos casos.Os internamentos voltaram a subir esta terça-feira, há mais 11 casos, num total de 301 doentes em enfermaria. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 62 pessoas, mais três que ontem.A incidência a nível nacional está nos 92,4 casos por 100 mil habitantes. O R(t) situa-se agora nos 1,06 a nível nacional.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.837), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.884).

Do total de vítimas mortais registadas até à data, em Portugal 9.515 eram homens e 8.626 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também menos 458 casos ativos, para um total de 30.878, e que 1.284 pessoas foram dadas como recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.037.261 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu (mais 345), situando-se nos 21.469.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 283 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 419.475 casos e 7.720 mortos.

A região Norte registou 216 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 415.126 casos de infeção e 5.596 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 218 casos, perfazendo 146.039 infeções e 3.177 mortos.

No Alentejo foram assinalados 39 novos casos de infeção, totalizando 40.050 contágios e 1.051 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS contabiliza 48 novos casos, acumulando-se 43.732 contágios pelo SARS-CoV-2 e 479 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 10 novos casos, somando 12.585 infeções e 73 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram 15 novos casos, o que eleva para 9.273 contágios desde o início da pandemia e 45 mortes devido à doença.