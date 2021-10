Três mortos e 965 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais três mortos e 965 infetados por Covid-19.O número de casos ativos subiu esta quarta-feira. Há mais 365 casos ativos. O número de recuperados foi inferior ao de novos casos, curaram-se da infeção por Covid-19 597 pessoas nas últimas 24 horas.O número de doentes internados em enfermaria também voltou a subir esta quarta-feira. Há mais 15 pessoas internadas, mas menos uma em Unidades de Cuidados Intensivos.A incidência e o R(t) continuam a registar uma tendência de subida. A incidência situa-se agora nos 94,8 casos por 100 mil habitantes, o R(t) está nos 1,08.A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos casos nas últimas 24 horas, com 395 casos. No Norte foram registadas 247 novas infeções por Covid-19.