António Costa admitiu esta terça-feira que ainda não sabe quem vai ser o sucessor de Marta Temido. "Fui apanhado de surpresa e ainda não pensei no assunto", disse, revelando, no entanto, que conta com a ministra para a apresentação da regulamentação da direção executiva na Saúde. "É desejável que quem preparou seja quem apresente e defenda", disse o primeiro-ministro (PM), admitindo antecipar o Conselho de Ministros do dia 15, que servirá para aprovar as reformas do SNS, de modo a permitir a presença de Marta Temido.









Ver comentários