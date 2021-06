Um comboio regional esteve esta sexta-feira parado 50 minutos na estação de Espinho, no sentido Aveiro-Porto, para que a PSP identificasse três passageiros, entre os 20 e os 32 anos, sem bilhete. Durante esse período, foram seis os comboios afetados. Entre as 10h20 e as 11h10, a circulação ferroviária fez-se, nos dois sentidos, na via descendente, entre a Granja, em Gaia, e Esmoriz, em Ovar.