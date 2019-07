Três profissionais de saúde condenados por crimes relacionados com negligência médica

Entre 2015 e 2017, apenas três profissionais de Saúde foram condenados pela Justiça devido a crimes relacionados com negligência médica. Segundo dados cedidos aopelo Ministério da Justiça, "aos três condenados foi aplicada pena de multa".O número de condenações pode considerar-se relativamente baixo tendo em conta que o Ministério Público abriu, entre 2017 e 2018, 540 inquéritos relacionados com negligência e 30 originaram acusações.Os casos de Conceição Morgado e de Bernardo Barroso são apenas dois entre centenas de negligências médicas que ocorrem em todo o País e onde a culpa morre solteira.A mãe de Conceição morreu a 8 de junho, no Centro Hospitalar de Setúbal, na sequência de uma complicação pós-cirúrgica. Conceição acusa o médico de ser negligente, já que o alertou para o abcesso na perna da mãe e o clínico nada fez.Mónica Santos, mulher de Bernardo Barroso, esteve quase dois dias em trabalho de parto no Hospital de Cascais. Mulher e filho estiveram às portas da morte, depois de a equipa médica ter recorrido a fórceps e ventosas no parto, quando o bebé não estava em posição para nascer.O Ministério Público está a investigar as circunstâncias da morte de Ruben de Carvalho, histórico dirigente do PCP, a 11 de junho, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Há suspeitas de que o óbito tenha sido provocado por uma queda na unidade hospitalar. As quedas são o incidente mais reportado dentro dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, todos os anos são registadas cerca de 7 mil.Confrontado pelo, o Centro Hospitalar de Setúbal refere que a mãe de Conceição Morgado "faleceu em sequência do quadro clínico", acrescentando que "apesar dos tratamentos efetuados não foi possível evitar o falecimento".Em resposta ao, o Hospital de Cascais diz ter feito "uma avaliação interna exaustiva", tendo confirmado que "a equipa médica cumpriu todos os procedimentos clínicos estabelecidos" com Mónica Santos.A par do Ministério Público, também o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está a investigar as circunstâncias da morte de Ruben de Carvalho. A unidade hospitalar anunciou a abertura de um inquérito interno.