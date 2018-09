Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três projetos vão representar Portugal no Concurso Europeu de Ciência

Matemática, Física e Bioeconomia são os temas das iniciativas.

Por Margarida Andrade e Edgar Nascimento | 09:00

Portugal vai estar representado com três projetos na 30ª edição do Concurso Europeu de Ciências para Jovens Cientistas, que vai decorrer de 14 a 19 de setembro, em Dublin, Irlanda.



O primeiro projeto é de Lisboa, intitula-se ‘Teoremas de comutatividade para grupos e semigrupos’ (Matemática).



A iniciativa de Braga é ‘Estudo de padrões de correlação em sinais de ondas gravitacionais e GRB’ (Física).



O último projeto, ‘ENTOFARM.PT’ (Bioeconomia), é do Porto e usa o grilo doméstico como alternativa proteica ao consumo de carne.



A equipa descobriu que em 100 gramas do inseto, 70 gramas são de proteína e assim optou por transformá-lo em farinha, que pode "ser introduzida como suplemento nos alimentos".