Três surfistas resgatados das ondas gigantes na Nazaré

Ondas gigantes e muito sol foram os condimentos perfeitos para centenas de pessoas verem a surfar os melhores do Mundo, na praia do Norte, na Nazaré.



Este sábado foi o primeiro dia do ano com ondas que chegaram aos 20 metros de altura e que ficou marcado por várias quedas e com pelo menos três surfistas a serem resgatados. Dois foram transportados para o hospital. Pierre Rollet sofreu uma contusão no tórax e saiu com dores na zona das costelas e da omoplata. Já J.C. Macias caiu e foi arrastado pelas ondas.