Três trabalhadores agrícolas que estavam em isolamento numa escola de Faro deram positivo para coronavírus

Três trabalhadores agrícolas, que faziam parte de um grupo de 51 que estava em isolamento numa escola de Faro, estão infetados com Covid-19. Estes imigrantes foram esta segunda-feira encaminhados para um abrigo, onde vão ser acompanhados pelas autoridades de Saúde.Os restantes elementos, que não estão doentes, terminaram ontem a quarentena em que se encontravam desde o dia 15 do corrente mês na Escola de Santo António, regressando aos seus domicílios.O estabelecimento escolar vai ser alvo de uma operação de desinfeção de fundo. Inicialmente, o grupo era constituído por mais imigrantes asiáticos, tendo sete dado positivo. No Algarve, existiam ontem oficialmente confirmados 122 pessoas com Covid-19.Já se registaram três mortes associadas à doença.