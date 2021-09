Três tubarões foram avistados no mar em praias da Figueira da Foz este domingo, tendo obrigada à evacuação de três delas.Foi içada a bandeira vermelha nas praias da Casa, do Cabedelo e do Hospital por motivos de precaução que se deverá manter durante o dia.O alerta foi dado por uma escola de surf.O comandante da polícia marítima da Figueira da Foz, João Lourenço, disse ao Correio da Manhã que "não é muito comum avistar-se tubarões na zona, mas por vezes acontece".